Утка с яблоками и французское вино. Познер рассказал, как будет отмечать свой День рождения

«Это никакой не секрет. Я просто дома, как и все прошедшие дни. Такое впервые [происходит], безусловно. Принимаю огромное количество поздравлений, что очень трогательно», — поделился Владимир Владимирович.

Вечером он планирует вместе с женой Надеждой Юрьевной приготовить праздничный ужин.

«Он будет состоять из утки с яблоками и прекрасного французского вина. Вот так и посидим», — признался Познер.

На вопрос журналиста РИА ФАН о том, не пошутил ли кто-нибудь над ним сегодня, в День смеха, телеведущий ответил, что пока шуток не было. Однако день еще не закончился.

«Так что, посмотрим, что будет. А вообще меня разыграть довольно сложно. Не скажу, что вообще нельзя, но сложно. Так как я сам первоапрельский, то очень давно к этому привык, знаю [о розыгрышах] и всегда настороже. А сам я обычно этим не занимаюсь», — пояснил Познер.