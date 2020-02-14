Утяшева пожаловалась на жизнь в США

Российская спортсменка Ляйсан Утяшева рассказала о трудностях проживания в Соединенных Штатах.

Ее муж, комик Павел Воля гастролирует по США, поэтому сейчас они всей семьей находятся в Майами.

Утяшева опубликовала об этом пост в своем Instagram.

Бывшая гимнастка рассказала, что они столкнулись с проблемой покупки свежих овощей и фруктов.

«Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят, как золото, выглядят изумительно, но при этом они безвкусные и будто пластмассовые», — сообщила Утяшева.

Спортсменка поделилась, что в американских ресторанах с «organic food» простой овощной суп стоил гораздо дороже мясных блюд.

«Зато фастфуд на каждом углу и стоимость доступнее в разы», — отметила она.

Решением проблемы для телеведущей стало приготовление блюд дома и закупка продуктов на рынке. Пост сопровождался видео, на котором Утяшева готовила суп с яйцом, который «приходит на помощь в любой непонятной ситуации».

Ляйсан Утяшева и резидент Comedy Club Павел Воля пожинились в 2012 году. Они воспитывают двух детей — шестилетнего Роберта и четырехлетнюю Софию.