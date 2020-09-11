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    11 сентября 2020, 12:38

    Утяшева назвала Харламова самым завидным женихом

    Алена Макаренко

    Актер и юморист Гарик Харламов не переживает из-за расставания с актрисой Кристиной Асмус. Таким мнением в YouTube-шоу Надежды Стрелец поделилась телеведущая Ляйсан Утяшева, сообщил сайт «Утро.ру».

    Бывшая гимнастка отказалась говорить, встречается ли сейчас с кем-то Харламов. Однако она заверила: резидент Comedy Club не переживает из-за разрыва.

    Утяшева поделилась историей с празднования своего дня рождения, которое состоялось спустя несколько недель после объявления о разводе Харламова и Асмус. На мероприятии юморист зажигал на танцполе. По мнению Утяшевой, в тот день Харламов был «свободным» и «легким».

    Комик подарил бывшей спортсменке кулинарную книгу. Она же в свою очередь пообещала накормить его приготовленными ею блюдами.

    «Я уверена в этом. То, что Харламов не страдает, было сильно видно», — отметила Утяшева.

    Она назвала Харламова самым завидным женихом из Comedy.

    Кристина Асмус и Гарик Харламов прожили в браке семь лет, но в июне объявили о разводе. Они опубликовали на своих официальных аккаунтах посты о решении разойтись. Вскоре после этого актриса выложила в Instagram фотографию, на которой она обнаженная сидит в ванной.

    Новости SMI.FM