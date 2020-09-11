Утяшева назвала Харламова самым завидным женихом

Бывшая гимнастка отказалась говорить, встречается ли сейчас с кем-то Харламов. Однако она заверила: резидент Comedy Club не переживает из-за разрыва.

Утяшева поделилась историей с празднования своего дня рождения, которое состоялось спустя несколько недель после объявления о разводе Харламова и Асмус. На мероприятии юморист зажигал на танцполе. По мнению Утяшевой, в тот день Харламов был «свободным» и «легким».

Комик подарил бывшей спортсменке кулинарную книгу. Она же в свою очередь пообещала накормить его приготовленными ею блюдами.

«Я уверена в этом. То, что Харламов не страдает, было сильно видно», — отметила Утяшева.

Она назвала Харламова самым завидным женихом из Comedy.

Кристина Асмус и Гарик Харламов прожили в браке семь лет, но в июне объявили о разводе. Они опубликовали на своих официальных аккаунтах посты о решении разойтись. Вскоре после этого актриса выложила в Instagram фотографию, на которой она обнаженная сидит в ванной.