30 июля 2020, 16:42
Установку памятника Башлачеву могут перенести на следующий год
Памятник поэту и музыканту Александру Башлачеву в Санкт-Петербурге могут не успеть установить к его 60-летию. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Мероприятие затянулось из-за введенной самоизоляции. Согласовано место, но есть другие моменты для обсуждения, которое нужно провести офлайн.
«Сейчас думаем, что сделаем это в течение ближайшего года, в 2021 году все должно быть закончено», — рассказала автор скульптуры Мария Иванова-Очерет.