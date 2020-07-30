Установку памятника Башлачеву могут перенести на следующий год

Мероприятие затянулось из-за введенной самоизоляции. Согласовано место, но есть другие моменты для обсуждения, которое нужно провести офлайн.

«Сейчас думаем, что сделаем это в течение ближайшего года, в 2021 году все должно быть закончено», — рассказала автор скульптуры Мария Иванова-Очерет.