«Устал переживать»: актер из сериала «Во все тяжкие» признался, что он гей

Американский актер, сыгравший в сериале «Во все тяжкие», Ди Джей Куоллс признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, он устал думать про мнение окружающих и переживать за карьеру.

«Да, я гей. Все это время был геем. Надоело беспокоиться о том, что люди подумают обо мне. Надоело беспокоиться о том, что это сделает с моей карьерой», — написал Куоллс в Twitter.

Он также добавил, что сделал признание во время шоу Джима Джефферса в Сан-Диего (Калифорния).

Несмотря на такое резкое заявление, подписчики поддержали актера. Многие написали, что «гордятся» им и даже поздравили.

«Лети свободно, зная, что тебя любят и уважают, кого бы ты ни любил. Горжусь тобой», — отметила одна из пользовательниц.

«Всегда будь тем, кто ты есть, потому что это единственное, что ты можешь сделать лучше, чем кто-либо другой. Я всегда говорю людям, что „жизнь в страхе — это жизнь в сожалениях“, и мое сердце согревает, что ты победил этот страх», — написал другой комментатор.

«Рад за тебя. Я сожалею, что мы еще не создали общество, в котором каждый человек чувствует себя полностью уверенным в том, кем он является без репрессий. Мы все должны продолжать добиваться равенства», — заявил подписчик.

Всего под постом актера собралось более 3,7 тысячи комментариев и 42 тысячи лайков. Среди такого внушительного количества мнений, как ни странно, хейтеров не нашлось.

Дональд Джозеф Куоллс, известный как Ди Джей Куоллс, родится 12 июня 1978 года в США. Он сыграл в таких картинах, как «Нация Z», «Теория большого взрыва» и исполнил роль следователя Гетца в нашумевшем сериале «Во все тяжкие».