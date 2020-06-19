Успенская удивила поклонников «негламурным» видом

Она рассказала, что «практиковалась в фермерских делах, кормила маралов и даже доила коров».

Подписчики были удивлены необычным образом певицы. «Боже, какая же фотка классная, настоящая», — написала одна из них.

«Ого! Вы меня не перестаете удивлять. Отдых на свежем воздухе прекрасен. Я вот, наоборот, завтра еду ближе к цивилизации — в Питер. Фотография великолепная», — добавила другая поклонница.

Ранее Успенская выложила в Instagram архивное фото с братом Яшей. Подписчики удивились ее непривычным внешним видом до пластических операций. Поклонники единогласно решили, что Успенскую «не узнать» и что в молодости она была красавицей. А вот при сравнении фотографии с нынешней внешностью певицы мнения разделились. Кто-то считает, что сейчас «слишком много ботокса», а кто-то — что она «красивая и тогда, и сейчас, но по-разному».