    19 июня 2020, 15:37

    Успенская удивила поклонников «негламурным» видом

    Дарья Морозова

    Исполнительница Любовь Успенская выложила фото со своего отдыха на природе. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram артистки.

    Она рассказала, что «практиковалась в фермерских делах, кормила маралов и даже доила коров».

    Подписчики были удивлены необычным образом певицы. «Боже, какая же фотка классная, настоящая», — написала одна из них.

    «Ого! Вы меня не перестаете удивлять. Отдых на свежем воздухе прекрасен. Я вот, наоборот, завтра еду ближе к цивилизации — в Питер. Фотография великолепная», — добавила другая поклонница.

    Ранее Успенская выложила в Instagram архивное фото с братом Яшей. Подписчики удивились ее непривычным внешним видом до пластических операций. Поклонники единогласно решили, что Успенскую «не узнать» и что в молодости она была красавицей. А вот при сравнении фотографии с нынешней внешностью певицы мнения разделились. Кто-то считает, что сейчас «слишком много ботокса», а кто-то — что она «красивая и тогда, и сейчас, но по-разному».