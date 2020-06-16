Успенская удивила подписчиков своими фото в молодости

Поклонники единогласно решили, что Успенскую «не узнать» и что в молодости она была красавицей. А вот при сравнении фотографии с нынешней внешностью певицы мнения разделились. Кто-то считает, что сейчас «слишком много ботокса», а кто-то — что она «красивая и тогда, и сейчас, но по-разному».

Ранее телеведущая Виктория Боня выразила мнение, что государство раздает деньги алкоголикам и нищебродам, вместо того чтобы помочь бизнесменам. По ее мнению, люди, которые получали по пять-семь тысяч, и так никуда не стремились, а им начали платить еще больше.

Также Андрей Норкин выложил в Instagram фото старинной печи, которую его супруга Юлия Норкина заказывала незадолго до смерти.