Успенская удивила подписчиков необычным нарядом с перьями

На снимке певица одета в синие замшевые сапоги до колен и яркое платье. Подол платья украшен пушистыми кисточками из длинных синих перьев, сообщило ИА Nation News.

«Счастлива вернуться к работе! В новом образе и наполненная энергией и позитивом», — подписала пост артистка.

Части поклонников понравился ее образ: «Прям цыганка. Волосы только что светлые», «Сапожки зачетные», «Какая вы стильная!». Некоторые подписчики, напротив, не оценили наряд певицы и раскритиковали ее вкус: «Сапоги? Шубу чего не надела?», «Да не позитивом, а похотью какой-то все время отдает».

Успенская постоянно делится с пользователями Сети своими фото и памятными видео. На днях она опубликовала анонс своего интервью для YоuТubе-программы «Алена, блин!».