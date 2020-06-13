Успенская призвала не сажать Ефремова в тюрьму за смертельное ДТП

Певица Любовь Успенская заявила, что устроивший смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».

Артистка рассказала в интервью «Пятому каналу», что планирует выступить в поддержку Ефремова, а также призовет к этому своих коллег — известных актеров и музыкантов.

«Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. <…> Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера», — сказала Успенская.

Ефремова она назвала неравнодушным и чутким человеком, которого нужно поддержать. При этом ранее в своей публикации в Instagram Успенская писала, что никого защитить не пытается. По мнению певицы, «хуже, чем он сам себя наказал, Ефремова уже никто не накажет».

Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером в понедельник, 8 июня. Актер на своем внедорожнике выехал на встречку и врезался в фургон. Пострадал водить грузовика Сергей Захаров. Его доставили в больницу с множественными травмами. На следующее утро Захаров умер. Сам актер в аварии не пострадал. В день происшествия Ефремов был пьян и находился в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. Актер находится под домашним арестом.