Успенская поделилась планами на предстоящую пластическую операцию

Российская певица Любовь Успенская в беседе с телеканалом НТВ поделилась планами о предстоящей пластической операции. Артистка собирается преобразить форму своих ягодиц.

«Завтра — новый день, посмотрим. Мы стремимся к совершенству», — процитировало артистку ИА «Невские новости».

Отмечается, что не все поклонники положительно отнеслись к грядущим переменам во внешности знаменитости. Свои недовольства они выражают в комментариях к публикациям Успенской в ее Instagram-аккаунте.