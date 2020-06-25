Успенская объяснила свою поддержку Ефремова после ДТП

Певица Любовь Успенская объяснила, почему поддержала актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Свою точку зрения она изложила в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

Артист редко звонит ей, но перед аварией он вышел на связь и рассказал об ухудшении здоровья.

«Он мне говорит: „Любань, как ты? У меня так сердце болит. Мне врачи сказали, что проблемы, надо серьезно провериться“», — вспомнила Успенская.

Она поинтересовалась у друга, не выпивает ли он. Ефремов ответил, что употребляет спиртное «понемножку», поэтому у Успенской не появилось никаких опасений.

«В общем-то, я опасности не услышала в нашем разговоре. И потом он говорит: „Я сяду в кабриолет, иди ты в жопу“», — рассказала певица.

Ефремов давно находится в депрессии, вызванной смертью его коллеги Галины Волчек, добавила Успенская.

«Когда это случилось (авария — прим.), я стала вспоминать этот последний разговор, жалобу на сердце, и у меня была мысль такая, что это все произошло в состоянии эйфории. Даже у меня чувство такое, что он мог потерять сознание [за рулем]. Конечно, там и алкоголь замешен, но это не просто человек выпил», — добавила певица.

Успенская уверена, что сейчас актер хотел бы оказаться на месте погибшего водителя. Для него осознание вины в гибели человека гораздо хуже своей смерти. Певица опасается, что Ефремов может не пережить этот «позор».

При этом Успенская добавила, что за свои действия Ефремов должен ответить по закону, добавило РИА ФАН.