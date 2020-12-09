Успенская объяснила, почему больше не будет сниматься в «голубых огоньках»
Причиной такого решения стало то, что Успенская просто не хочет тратить свое время на съемки праздничных программ. Знаменитость объяснила, что ценит свое рабочее время. Успенская пояснила, что уже приняла участие в нескольких новогодних шоу, но больше не будет «откликаться» на подобные предложения.
Шансонье отметила, что будет более разборчивой в выборе телевизионных передач, посвященных Новому году, информирует сайт «Экономика сегодня».
«Я не пойду на новогодние съемки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. В других передачах участвовать не буду. Потому что это надо целый день потратить. На массовые сборища мне не хочется», — подчеркнула Успенская.
Ранее СМИ писали, что Любовь захотела снова стать мамой в 66 лет. Она решила усыновить ребенка. Женщина отметила, что уже в ближайшее время планирует поехать в детский дом и взять первого ребенка, на которого ей укажет интуиция.