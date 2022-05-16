Ушла из жизни звезда «Неба Москвы» Нина Мазаева

В Санкт-Петербурге скончалась заслуженная артистка РСФСР, известная по фильмам «Небо Москвы» и «Вам и не снилось…», Нина Мазаева. На момент смерти ей было 100 лет. Об этом написали «Невские новости».

Директор Дома ветеранов сцены имени М. Г. Савиной Наталья Чибирева, которая сообщила о смерти артистки, рассказала, что та сохраняла ясность ума, а также до самой смерти участвовала в общественной жизни города.

«Она слабенькая уже была, сильно сдала после 100-летия. Умерла у нас. У нас все мечтают умереть в своей постели», — сказала Чибирева.

Помимо работы в кино Мазаева долгое время служила в театре на Литейном.