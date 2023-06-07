07 июня 2023, 13:22
Ушла из жизни возлюбленная Пабло Пикассо Франсуаза Жило
Журналисты издания The New York Times сообщили о смерти возлюбленной художника Пабло Пикассо Франсуаза Жило. Она ушла из жизни в возрасте 101 года.
Пара жила вместе около 10 лет. Устав от систематических измен мужа, Жило ушла от него и начала писать картины и книги. После выхода в свет бестселлера «Моя жизнь с Пикассо» художник оборвал все контакты с Франсуазой и детьми, сообщило ИА НСН.
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У пары осталось двое общих детей.
Художники
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