Знаменитости 07 июня 2023, 13:22 Ушла из жизни возлюбленная Пабло Пикассо Франсуаза Жило

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Журналисты издания The New York Times сообщили о смерти возлюбленной художника Пабло Пикассо Франсуаза Жило. Она ушла из жизни в возрасте 101 года.

Пара жила вместе около 10 лет. Устав от систематических измен мужа, Жило ушла от него и начала писать картины и книги. После выхода в свет бестселлера «Моя жизнь с Пикассо» художник оборвал все контакты с Франсуазой и детьми, сообщило ИА НСН.

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У пары осталось двое общих детей.