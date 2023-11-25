Знаменитости 25 ноября 2023, 05:42 Ушла из жизни тяжелобольная певица Слава Миколайчик Unsplash

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Польская певица Слава Миколайчик ушла из жизни. Она скончалась в больнице. Об этом сообщило издание Portal i.pl.

Исполнительница получила известность в 1962 году, когда попала в первую десятку самых перспективных артистов Польша на Фестивале молодых талантов. Вокалистка пела в группах Trubadurzy и Czerwono-Czarni, а в начале 80-х годов уехала на работу в США. На родине она стояла у истоков бит-музыки.

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Композиция, которую артистка записала с известной тогда группой Quorum, до сих пор любима меломанами.

За границей Миколайчик недолго работала, вернувшись домой из-за личных трудностей. Недавно у нее ухудшилось состояние здоровье.

Близкие артистки предупредили ее сына, проживающего в Ирландии, что его мать совсем плоха. Мужчина успел приехать и попрощаться с матерью. Он зашел в больничную палату, певица как будто ожила, посмотрела на сына, а потом умерла.

Друг певицы Збигнев Рабинский назвал это самым настоящим чудом, отметило издание.

В октябре умерла 38-летняя польская джазовая певица Кристина Дурис из-за внезапной остановки сердца. О смерти вокалистки сообщил в социальных сетях ее муж — музыкант Адам Загродский.