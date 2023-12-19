Знаменитости 19 декабря 2023, 01:28 Ушла из жизни народная артистка России Александра Жигалова РИА «Новости»

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Народная артистка России Александра Жигалова ушла из жизни в возрасте 94 лет. Сообщение об этом появилось на странице во «ВКонтакте» Оренбургского драматического театра имени Максима Горького.

«Скорбная весть пришла в наш театр. Сегодня, 18 декабря 2023 года, ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова», — сообщили в театре.

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Александра Жигалова более полувека служила в Оренбургском драматическом театре. Впервые на его сцену она вышла в 1960 году. За эти годы актриса сыграла Дездемону в пьесе «Отелло», Калугину в «Служебном романе», Голду в «Поминальной молитве», Василису Егоровну в «Капитанской дочке» и многих других персонажей. В 1967 году она получила почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». А в 1998 году стала народной артисткой России.