Знаменитости 13 февраля 2024, 00:12 Ушла из жизни монтажер фильма «Трудно быть богом» Мария Амосова РИА «Новости»

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Одна из старейших сотрудников «Ленфильма», режиссер монтажа Мария Амосова умерла в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на официальном сайте киностудии.

Мария Амосова в качестве монтажера работала с такими режиссерами как Алексей Герман-старший, Глеб Панфилов и Владимир Бортко. Она принимала участие в создании легендарных фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Блондинка за углом», «Русский транзит», «Трудно быть Богом» и других.

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Кроме того, она преподавала в Высшей школе режиссеров и сценаристов и на кафедре режиссуры в СПБГИКиТ. Лекции по монтажу Мария Амосова читала также в мастерских Александра Сокурова, Игоря Масленникова и Сергея Овчарова.

Прощание пройдет в среду, 14 февраля.