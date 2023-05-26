Знаменитости 26 мая 2023, 01:17 Ушел из жизни заслуженный артист РФ Вячеслав Прокопов Профессор РАМ имени Гнесиных Вячеслав Прокопов умер в 76 лет YouTube

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Заслуженный артист России Вячеслав Прокопов скончался в Москве на 77-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российской академии музыки имени Гнесиных.

«Ректорат РАМ имени Гнесиных с глубоким прискорбием извещает, что 25 мая после продолжительной болезни ушел из жизни Вячеслав Михайлович Прокопов», — сказано в сообщении

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О месте и времени прощания будет известно позднее.

Вячеслав Прокопов занимал должность заведующего кафедрой медных духовых инструментов. Более 40 лет он был солистом оркестра Большого театра, исполняя партии первой трубы в спектаклях «Спартак», «Сон в летнюю ночь», «Лебединое озеро» и других.

В 1976 году музыкант получил медаль за трудовую доблесть, а в 2001-м ему присвоили звание заслуженного артиста России.