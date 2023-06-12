Знаменитости 12 июня 2023, 22:33 Ушел из жизни заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин Freepik

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Российский актер театра и кино, заслуженный артист Республики Башкортостан Хаким Муртазин скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила пресс-служба Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури в социальной сети «ВКонтакте».

Муртазин умер в Уфе, причина смерти неизвестна. Актеру было 48 лет.

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Он служил в труппе Башкирского академического театра драмы с 1997 года. За это время Муртазин сыграл множество ролей. Из последних: Чуччо в «Коте в сапогах», страшила в «Волшебнике Изумрудного города», Карабас-Барабас в «Буратино». Также актер снимался в фильмах телеканала БСТ и «Тамыр». В 2010 году Муртазину присвоили звание «Заслуженного артиста Республики Башкортостан».

В соцсети также указали время прощания с актером — оно состоится 13 июня в 14:00 в родном театре. Похоронят артиста 14 июня на родине — в деревне Яныбаева Зианчуринского района.