Знаменитости 25 декабря 2023, 00:43 Ушел из жизни писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов Freepik

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Писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов скончался в возрасте 64 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» исследователь фантастической литературы и сотрудник Института истории естествознания и техники Андрей Ермолаев.

«Сегодня, 23 декабря 2023 года, не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», — написал он.

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По словам Ермолаева, Ютанов был выходцем из литературного семинара Бориса Стругацкого. Он написал книги «Оборотень» и «Путь обмана», а также создал издательство Terra Fantastica.

Под руководством Ютанова издали книги Джона Толкина, Роберта Хайнлайна, братьев Стругацких и других корифеев российской и мировой фантастики. Его ученики работали или работают редакторами почти во всех петербургских издательствах.

Ермолаев отметил, что под руководством Ютанова в Санкт-Петербурге проходили Конгресс фантастов России и конференции «Форум будущего», а также вручали литературные премии «Странник» и «Мечи».