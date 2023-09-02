Знаменитости 02 сентября 2023, 19:07 Ушел из жизни певец и композитор Джимми Баффетт Американский певец и композитор Джимми Баффетт умер в возрасте 76 лет Википедия

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Знаменитый композитор и певец в стиле кантри-рок Джимми Баффетт умер в США в возрасте 76 лет. Информацию об этом опубликовали на странице артиста в соцсети X (бывший Twitter).

Авторы сообщения уточнили, что Баффета на стало в ночь на 1 сентября. Певец ушел из жизни в «окружении семьи, друзей, собак и музыки».

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«Он прожил свою жизнь как песню до самого последнего вздоха, многие будут безмерно скучать по нему», — отметили они.

Джимми Баффет родился 25 декабря 1946 года в штате Миссисипи. Свой путь в музыке начал еще в конце 1960-х годов. В 1974 году впервые попал в чарт Billboard Hot 100 с песней Come Monday.

Его характеризовали, как певца в стиле кантри-рок с автобиографическими песнями, отражающими его «ки-уэстский образ жизни».

Музыкант объединял в своих произведениях кантри и рок, фолк и калипсо, поп-музыку. За время карьеры он выпустил более 30 альбомов. Восемь из них стали золотыми, а девять — платиновыми или мультиплатиновыми.