Знаменитости 05 июня 2023, 02:56 Ушел из жизни норвежский актер Тотто Освольд Норвежский актер Тотто Освольд скончался на 82-м году жизни Freepik

На 82-м году жизни скончался популярный норвежский радиоведущий и актер Тотто Освольд. Об этом сообщило издание NRK.

Причину смерти СМИ не сообщило. По информации издания, Освольд в 70-х годах снялся в нескольких популярных телесериалах. С 1996 года работал в редакции детских и молодежных программ Норвежской государственной вещательной компании. В универститете Осло Освольд получил степень кандидата наук.

Его супруга — известная журналистка Сиссель Беннеш Освольд. Дочь Катя раньше была лидером топовой норвежской панк-группы Life… But How To Live It? , которая распалась в 1994 году.

Настоящее имя Освольда — Вернер, он родился 21 июня 1941 года в Олесунне.