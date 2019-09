Ушел из жизни лидер группы The Cars Рик Окасек

Фронтмен американской группы The Cars Рик Окасек скончался в США. Музыканта нашла мертвым его супруга и бывшая топ-модель Паулина Поризкова. Окасеку было 75 лет.

Тело лидера The Cars без признаков жизни супруга обнаружила в их таунхаусе на Манхэттене, сообщил портал TMZ со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Причина смерти не называется. У Окасека осталось пятеро детей.

Группу The Cars основали Рик Окасек и Бенджамин Орр в Бостоне в 1976 году. В начале 1980-х коллектив, ставший одни из лидеров «новой волны», был наиболее популярен. Известность им принесла песня Just What I Needed. Хитами стали композиции музыкантов My Best Friend’s Girl, Good Times Roll, Bye Bye Love и многие другие. Их песня Drive была в числе лидеров Billboard Hot 100 и возглавляла другие чарты.

За всю историю своего существования музыканты записали семь студийных альбомов, которые разошлись по Соединенным Штатам тиражом более чем в 23 миллиона.

В апреле 2018 года группа попала в американский Зал славы рок-н-ролла.