Знаменитости 12 июля 2023, 00:37 Ушел из жизни автор песни «Сиреневый город» Александр Аверьянов Областной Дом литераторов имени С. Т. Аксакова

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Заслуженный работник культуры России, поэт и бард Александр Аверьянов ушел из жизни в возрасте 75 лет. О его смерти сообщил во «ВКонтакте» Областной Дом литераторов имени С. Т. Аксакова.

«Областной Дом литераторов имени С. Т. Аксакова с глубоким прискорбием сообщает о кончине поэта, прозаика, барда, журналиста Александра Ивановича Аверьянова, члена Союза российских писателей, лауреата премии „Оренбургская лира“, Заслуженного работника культуры Российской Федерации», — написали в публикации.

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Аверьянов умер в Оренбурге. Причина его смерти пока не раскрывается. Дом литераторов выразил глубокие соболезнования вдове поэта, его детям и близким людям. Прощание с бардом пройдет в четверг, 13 июля.

Широкую известность Аверьянову принесла «Сиреневый город». Она стала неофициальным гимном города для жителей Оренбурга, а также ее знают по всей стране.