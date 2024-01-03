Знаменитости 03 января 2024, 23:55 Ушел из жизни автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов Звезда КВН, худрук и актер Станислав Агафонов умер на 41-м году жизни РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов скончался 3 января в возрасте 40 лет. В юмористической среде он был известен по прозвищу Агафон. Об этом сообщил Telegram-канал КВН.

«Автор с неповторимым стилем, сценарист, редактор, актер. Человек с большой буквы, отец, муж. Часть необъятной семьи Планеты КВН, без которой представить ее на сегодняшний день невозможно», — сказано в сообщении.

Реклама

Причина смерти юмориста не раскрывается. Друзья и коллеги скорбят, выражая соболезнования его родным и близким.

Агафонов был участником Высшей лиги КВН в составе команды «Байкал», чемпионом Высшей лиги КВН как художественный руководитель команды «Раисы». Как отметил народный артист РФ Эдгар Запашный, он был худруком также «Сборной Большого Московского цирка», уточнил kp.ru.

Агафонов также работал с комиками, а недавно попробовал себя в кино, сыграв в сериале Александра Абдуллаева «По колено».

У него остались двое сыновей, рожденных в браке с участницей коллектива «Раисы» Анастасией Жуковой.