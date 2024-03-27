Знаменитости 27 марта 2024, 22:59 Ушел из жизни актер Олег Бабуев Звезда фильма «Дух Байкала» Олег Бабуев скончался на 71-м году жизни РИА «Новости»

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Один из старейших артистов Бурятии, актер театра и кино Олег Бабуев скончался на 71-м году жизни. Он умер 27 марта, в День театра, сообщило агентство «Буряад Yнэн».

Бабуев сыграл в биографической картине «9 секунд», которая еще находится в производстве. Она должна выйти осенью, но актер не дожил до ее премьеры.

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Причина смерти артиста не указывается.

Бабуев получил образование в Дальневосточном институте искусств. После его окончания начал служить в Бурятском академическом театре драмы имена Хаца Намсараева, где дебютировал в спектакле «Старший сын», причем успешно. За годы своей творческой деятельности он сыграл более 100 ролей в спектаклях.

Его считали универсальным актером. Также он преподавал, вел курс режиссуры и сценарной композиции в Бурятском государственном университете.

В 1993 году ему присвоили звание народного артиста Бурятии, а в 2000 — заслуженного артиста России. В 2012 году Бабуева наградили орденом Дружбы. Его имя внесено в Книгу почета министерства культуры Республики Бурятия.