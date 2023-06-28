Знаменитости 28 июня 2023, 03:47 Ушел из жизни актер из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Валерий Воронин Freepik

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Актер театра и кино, режиссер и театральный деятель Валерий Воронин скончался 25 июня на 68-м году жизни. Об это написало издание «Российская газета» в проекте «Кинократия».

Валерий Воронин известен по роли казака Чуба в культовом фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки» по повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Также актер сыграл Стародума в «Недоросле», Дорна в «Чайке» и исполнил ряд других ролей.

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Воронин родился в 1956 году, закончил Ростовское училище искусств. С 2006 гола служил в Ростовском-на-Дону областном академическом молодежном театре. На экране впервые Воронин появился в роли Николая Севостьянова в мелодраме «Если ты не со мной».