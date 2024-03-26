Знаменитости 26 марта 2024, 00:17 Ушел из жизни актер из «Убийства в Восточном экспрессе» Фриц Веппер РИА «Новости»

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В Баварии ушел из жизни популярный немецкий актер Фриц Веппер. Об этом сообщило издание Focus со ссылкой на его вдову Сюзанну.

Фриц Веппер снялся почти в семи десятках фильмов и сериалов. В том числе в таких картинках, как «Кабаре» (1972 год), «Последняя битва» (1983 год) и «Убийство в Восточном экспрессе» (2001 год).

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Кроме того, он запомнился зрителям по роли инспектора Гарри Кляйна в криминальном сериале «Деррик», который выходил на экраны почти четверть века — с 1974 по 1998 годы.

На сцене актер играл с 11 лет. Первой его актерской работой стала роль Питера Пэна.

В последние годы жизни Фриц Веппер болел раком и перенес операцию на сердце. В конце 2023 года его госпитализировали с заражением крови. Утром в понедельник, 25 марта, он умер в хосписе в Баварии.