Знаменитости 03 мая 2023, 03:12 Ушел из жизни актер из «Дикой Розы» и «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет Ruetir: скончался актер из «Дикой Розы» и «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет Pixabay

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В Мехико 1 мая скончался известный мексиканский актер и режиссер аргентинского происхождения Гастон Тусет. Артисту было 80 лет, сообщил портал Ruetir.

Российскому зрителю Тусет известен по роли Роке в мексиканском сериале «Дикая Роза», также он играл доктора Суареса в теленовелле «Богатые тоже плачут». Еще он снимался в «Моя вторая мама», «Искорка», «Вивиана», «Тень прошлого» и других проектах.

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В актерской карьере Тусета — 29 фильмов и сериалов, в 10 фильмах участвовал в качестве режиссера.

Как сообщил портал, причина смерти актера неизвестна.

Легендарный ведущий ток-шоу Джерри Спрингер, снявшийся в «Секретных материалах», умер 27 апреля на 80-м году жизни. Несколько месяцев назад у него диагностировали рак. Все, кто знал Спрингера, будут хранить воспоминания о его высоком интеллекте и тонком юморе, умении найти подход к каждому собеседнику.