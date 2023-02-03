Эксклюзив 03 февраля 2023, 20:37 «Ушел большой художник». Юдашкин почтил память Пако Рабана Российский модельер Юдашкин назвал ушедшего из жизни Пако Рабана большим художником Публичное достояние

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История навсегда запомнит большого художника Пако Рабана. Об этом в комментарии «360» заявил российский модельер Валентин Юдашкин. Он подчеркнул, что выражает соболезнования родным и близким дизайнера, и призвал их крепиться.

«Сегодня пришла неприятная новость из Франции. К сожалению, скончался великий художник Пако Рабан. Я хочу выразить соболезнования всей семье, близким, желаю крепиться. История навсегда запомнит этого большого художника», — заявил Юдашкин.

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Модельер Пако Рабан умер на 89-м году жизни в департаменте Финистер на западе Франции. Во время своего творческого расцвета он произвел настоящую революцию в мире моды. В первой представленной коллекции кутюрье использовал бумагу, пластик и металл.

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Пако Рабан первым стал использовать музыкальное сопровождение во время показов и приглашал темнокожих моделей. Свой модный дом кутюрье продал в 1999 году, пригласив туда молодых специалистов.