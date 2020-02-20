Ушедший в политику Шнуров отказался считать себя героем матерной песни про выборы

Много лет назад Шнуров спел песню «Выборы, выборы…», которую исполнил в характерной манере. Тогда, наверное, он не думал, что сам окажется когда-то в политике. После вступления в «Партию Роста» певца начали атаковать вопросами про те самые выборы.

Строчки той матерной песни прозвучали в фильме «День выборов» и стали популярными. В тексте Шнуров уверял, что все кандидаты очень нехорошие люди.

«Мне всегда не нравилось слово „все“, которое там подразумевается. „Некоторые“ все-таки… Я надеюсь, что ситуация должна поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию», — приводит ТАСС объяснения Сергея Шнурова.

По словам музыканта, текст композиции писал не он. При этом добавил, что пока не знает, будет ли участвовать в голосовании в качестве кандидата в Госдуму или довыборах в Заксобрание Петербурга.

«Я подумаю. Я еще только-только вступил в партию, не успел отдышаться. Я еще в новом амплуа не очень хорошо себя чувствую», — заключил певец.

20 февраля стало известно, что Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста». Позже он заявил, что сделал это сам, без консультаций в Кремле.