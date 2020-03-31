«Усатый» из «ДАЛС» сдался. Филипп Воронин из команды КВН сделал предложение своей девушке

С Екатериной Головиной «усатый» начал встречаться три года назад. Их познакомил общий друг — сценарист шоу «Однажды в России» и участник Comedy Club в составе трио «Кризис Жанра» Гар Дмитриев.

Екатерина родилась в Санкт-Петербурге, ее отец — бизнесмен. Девушка закончила финансовый институт и переехала на Бали. До февраля парочка летала друг к другу в гости, однако это сильно бьет по карману, да и отношения на расстоянии — это не так просто.

«Мы каждый раз обещали друг другу не расставаться дольше чем на две недели и, понятное дело, каждый раз не сдерживали этого обещания. Отчетливо помню, как мы впервые разлетались. Дело было в Грузии, и слез было-о-о… Но у меня есть одно золотое правило: каждый должен реализовывать себя и свои мечты. Хотя вот за всю историю моей четырехлетней любви с Бали я поменяла билет, чтобы улететь пораньше. Что-то изменилось, здесь или во мне… Мой новый план — понять, что все-таки за жизнь в Москве», — рассказала Головина.

Теперь Филипп и Катя снимают квартиру в Москве. Говорят, больше средств в «семейный» бюджет вкладывает именно Головина, поскольку у девушки довольно высокие запросы. Воронин не зарабатывает столько, сколько дают родители Кати каждый месяц. Однако в начале марта Воронин сделал любимой предложение, и она согласилась. Свадьбу запланировали на начало лета.