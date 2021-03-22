Ургант заразился коронавирусом

Телеведущий Иван Ургант сообщил, что заболел ковидом. Об этом шоумен написал на своей странице в Twitter.

«Проверка скорости Twitter. У меня ковид. Конец связи», — написал Ургант.

Подписчики Урганта пожелали ему скорейшего выздоровления. Однако некоторые восприняли такую новость с иронией. В комментариях пользователи шутят, что теперь ведущему предстоит выходить в эфир шоу «Вечерний Ургант» в удаленном режиме, на самоизоляции.

«От „Вечернего Урганта“ до домашнего Урганта один шаг», — написал Michele Tonon.

«Всегда надо искать позитив. Значит, празднуем выход нового шоу „Вечерний Хрусталев“? Или „Вечерний Гудок“?» — пошутил пользователь Какой Михал Палыч.

А отдельные юзеры и вовсе усомнились, что Ургант не разыграл их, учитывая, что ведущий начал свое сообщение с шутки про замедление Twitter. Другие выразили недоумение в связи с тем, что Ургант заболел, а следовательно, вряд ли сделал себе прививку.

Коллега Урганта, телеведущий и журналист Владимир Познер, ранее рассказал о своем состоянии после прививки «Спутник V».