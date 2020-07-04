Ургант заработал 1,5 млн на онлайн-выпускном в уральском вузе

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса в холле вуза собрались несколько десятков студентов. Они сидели на стульях, расставленных на расстоянии друг от друга. Все выпускники надели медицинские маски.

В завершении праздничного вечера бывшие студенты посмотрели на большом экране выступление Урганта. Ведущий исполнил под гитару для виновников торжества песню «Ау» Александра Розенбаума, переделанную на новый лад. Только на этот раз Урганту ничего другого не приходило на ум, кроме «УрФУ».

Ургант во время выступления находился в Москве. Соведущим на празднике в Екатеринбурге был Евгений Захаров, который уже ранее проводил выпускные церемонии в университете.

Онлайн-выпускной во многом напоминал стилистику шоу «Вечерний Ургант». Праздник продлился полтора часа. В Сети его уже посмотрели почти полмиллиона человек.

Каждый год на площади перед университетом собирались шесть тысяч выпускном. В 2020-м формат пришлось поменять из-за эпидемии.