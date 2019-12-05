Ургант заявил, что готов примирить Певцова и Познера

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова, раскритиковавшего журналиста Владимира Познера за высказывание об абортах и гомоссексуализме. Ургант в шуточной форме призвал стороны к примирению.

«Врагом России назвал! Можно же было просто сказать: „я не согласен, неправильная точка зрения“, — нет, он сказал: „враг России“. И это резкое заявление. Надо было просто ограничиться для начала чем-нибудь простым: назвал бы просто „враг народа“ и все», — пошутил телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Надо заметить, что в самом видеобращении в Instagram и в подписи к публикации Певцов не употреблял выражение «враг России». Также Иван Ургант отметил, что с одной стороны хотел бы поддержать Познера, с которым работает на одном канале, но с другой — не хотел «признаваться» в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кроме того, телеведущий заявил, что готов примирить стороны. Для этого он в шутку предложил Певцову вместо Познера отправиться с ним в Нидерланды и сделать документальный фильм. Владимиру Познеру Ургант подал идею выходить в эфире в плавках, в которых Певцов снимался в фильме «…По прозвищу „Зверь“».

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Ранее Дмитрий Певцов выложил в Instagram видео, где предстал в образе Иосифа Сталина и раскритиковал Владимира Познера за его позицию относительно допустимости абортов и о гомосексуальности. Журналист заявлял, что нетрадиционная сексуальная ориентация не считается отклонением от нормы. А противников абортов считает «мракобесами».

«Ты пишешь, что гомосексуализм — это норма или почти норма. Дорогой Володя, если бы это была норма, тебя бы не было на свете. Норма — это когда рождаются люди, способные продолжать свой род. […] То есть, для тебя гомосексуализм, убийство детей в утробе матери, гомосексуальные браки — это просвещение и прогресс?» — обратился к Познеру Певцов.

В конце ролика актер назвал журналиста предателем своей родины» и призвал его покинуть Россию. «Не надо здесь жить. Не надо гадить в России», — заключил Певцов.

Сам Владимир Познер отказался комментировать обращение Дмитрия Певцова к нему.