Ургант задал вопрос Медведеву от телеканала «360». Видео

Телеведущий Иван Ургант выпустил очередную пародию. На этот раз ее темой стала пресс-конференция с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Иван Ургант предстал на экранах в своем обычном деловом костюме. Перед ним то и дело менялись таблички с названиями реально существующих телеканалов: «Шансон ТВ», «Магазин на диване», Disney, «2×2», «Супер», «Охота и рыбалка». После каждого вопроса следовала врезка из реальной пресс-конференции Дмитрия Медведева, которая состоялась 5 декабря.

Интернет и домашнее насилие. Главное со встречи Медведева с журналистами Подробнее

Примерно в середине пародии телеведущий задал вопрос от телеканала «360».

«Как вы относитесь к песне Элджея „Я люблю тебя на 360“?» — спросил Иван Ургант.

Ответ на этот вопрос сценарием пародии, видимо, предусмотрен не был.