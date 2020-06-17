Ургант высмеял скетч Киркорова про десантников

Российский телеведущий Иван Ургант откликнулся на юмористический ролик про ВДВ от Филиппа Киркорова, вызвавший скандал. Он пошутил, что Киркоров и раньше пел о десантниках, например, им посвящены песни «Цвет настроения синий» и «Снег».

«Если хочешь лететь — лети», — напомнил Ургант строки из композиции артиста.

Впрочем, уверен телеведущий, бурная реакция на скетч еще аукнется Киркорову. Десантники могут «ответить» певцу 2 августа — в День ВДВ.

«Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу», — иронизировал Ургант.

Ролик, который опубликовал ранее Киркоров, посчитали оскорбительным многие военные. Например, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео «для своего же блага». Сенатор Франц Клинцевич поддержал Шаманова, отметив, что есть граница, которую не стоит переступать.

Особенно негативно видео оценили ветераны афганской войны. Военные призывают наказать артиста при встрече. Они рассказали «360», что писать жалобы не станут. Они будут разбираться по-мужски.