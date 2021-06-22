Ургант высмеял проигрыш сборной России на Евро-2020

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал разгромное поражение сборной России на чемпионате Европы по футболу. Российская команда уступила сборной Дании со счетом 1:4.

В эфире своего шоу на «Первом канале» Иван Ургант пошутил, что не знает как комментировать, так как редакторы рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша.

«Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», — сказал телеведущий.

Ургант отметил, что в проигрыше виноваты не футболисты сборной России, а датчане. Ведущий добавил, что хоть мы и пропустили четыре мяча, но наш забитый гол был самый красивый, с пенальти.