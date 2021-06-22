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    22 июня 2021, 06:09

    Ургант высмеял проигрыш сборной России на Евро-2020

    Екатерина Шамина

    Телеведущий Иван Ургант прокомментировал разгромное поражение сборной России на чемпионате Европы по футболу. Российская команда уступила сборной Дании со счетом 1:4.

    Ургант высмеял проигрыш сборной России на Евро-2020

    В эфире своего шоу на «Первом канале» Иван Ургант пошутил, что не знает как комментировать, так как редакторы рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша.

    «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», — сказал телеведущий.

    Ургант отметил, что в проигрыше виноваты не футболисты сборной России, а датчане. Ведущий добавил, что хоть мы и пропустили четыре мяча, но наш забитый гол был самый красивый, с пенальти.