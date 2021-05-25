Ургант высмеял Киркорова после его встречи с победителями Евровидения

Иван Ургант посмеялся над встречей Филиппа Киркорова с выигравшей Евровидение группой Måneskin. По мнению телеведущего, поп-король российской эстрады заставлял итальянцев смотреть свой номер на конкурсе в 1995 году.

На Евровидении-2021 Киркоров был продюсером молдавской певицы Натальи Гордиенко. По словам Урганта, после финала Киркоров показал Måneskin свое выступление. Из-за этого у некоторых зрителей сложилось впечатление, что они приняли запрещенные вещества.

«Судя по тому, как они долго и увлечено смотрели, все-таки они приняли наркотики», — пошутил Ургант в эфире своего шоу на Первом канале.

Прошелся он и по Наталье Гордиенко.

«Пока Филипп отвлекает итальянцев, певица из Молдавии роется в их вещах», — прокомментировал ведущий кадры с финала конкурса.

Итальянская рок-группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni. Второе место досталось певице Барбаре Прави из Франции. Россию представлял Manizha с композицией Russian Woman. Она заняла девятое место.

Солист Måneskin после обвинений в употреблении запрещенных веществ в эфире Евровидения сдал тест на наркотики. Он оказался отрицательным.