Ургант рассчитал оптимальное время для прививки от коронавируса с учетом требований к алкоголю

В течение года есть единственный промежуток в 42 дня без каких-либо праздников. Этот период телеведущий Иван Ургант назвал оптимальным для адаптации после вакцинации от коронавируса.

Оптимальную дату он озвучил в эфире программы «Вечерний Ургант», новостной выпуск которой опубликован на YouTube.

«Мы посчитали — единственный в году временной промежуток в 42 дня, когда можно не пить, это между Днем России, 12 июня, и Днем ВДВ, 2 августа», — иронично заметил Ургант.

Медики предупредили, что планирующим сделать прививку от COVID-19 нужно прекратить употреблять спиртное за две недели до инъекции. После укола придется подождать еще 42 дня. За это время должен сформироваться иммунитет.

Разработчики вакцины «Спутник V» пояснили, что злоупотреблять алкоголем действительно нельзя. Но от одного бокала шампанского хуже человеку не станет.

В Роспотребнадзоре добавили, что после вакцинации стоит отказаться и от сигарет, чтобы не раздражать легкие табачным дымом.

В России для масштабной прививочной кампании против коронавируса готово все необходимое.