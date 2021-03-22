Ургант продолжит работу на Первом канале, несмотря на заражение коронавирусом

Телеведущий Иван Ургант продолжит работу на Первом канале, несмотря на то, что недавно он заразился коронавирусом, сообщило в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Уточняется, что шоумен будет работать в удаленном формате, рассказала «Газета.ru».

«Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир. Программа „Вечерний Ургант“ будет выходить в обычном режиме», — рассказали сотрудники Первого канала.

Накануне Ургант сообщил о положительном тесте на коронавирус в своем Twitter-аккаунте.

«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — говорится в публикации ведущего.

Пользователи Сети в комментариях к посту пожелали Ивану здоровья и отметили, что он зря пренебрег процедурой вакцинации.

Ранее руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи заявила, что медицинские маски могут остаться в повседневной жизни на несколько лет. Отказаться от них и от социальной дистанции можно будет только после того, как все население Земли будет вакцинировано.