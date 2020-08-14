Ургант признался в любви Белоруссии

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал происходящее в Белоруссии. Он опубликовал первый флаг Белоруссии и написал несколько предложений.

Иван Ургант в своем посте в Instаgrаm признался в любви к Белоруссии и выступил против насилия, которое, по его мнению, там творится.

Среди знаменитостей, решивших высказать свою позицию или мнение, Иван Ургант не первый. Так, белорусский певец Макс Корж призвал соотечественников остановиться и перестать протестовать. Но свой пост певец еще не раз редактировал.

Накануне в Сети появилось новое видеообращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В нем она попросила людей собраться на мирные акции, а также объявила о сборе подписей в свой адрес. Ранее Тихановская призывала горожан остановить протестные акции.

Волнения в Белоруссии начались 9 августа. За это время, по данным пресс-службы МВД Белоруссии, есть погибшие и пострадавшие. Также в ходе протестных акций были задержаны российские журналисты.