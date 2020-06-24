24 июня 2020, 11:57
Ургант посмеялся над маской Кокорина из крокодиловой кожи
Бомбардир «Сочи» Александр Кокорин приобрел за 30 тысяч рублей защитную маску из крокодиловой кожи. Телеведущий Иван Ургант пошутил над аксессуаром спортсмена, передает «Газета.ru».
«Делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов», — заметил Ургант.
Он выразил недоумение, для чего нужно было покупать маску из крокодиловой кожи, поскольку в качестве лямок для мокасин она выглядела бы лучше.