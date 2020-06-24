Ургант посмеялся над маской Кокорина из крокодиловой кожи

«Делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов», — заметил Ургант.

Он выразил недоумение, для чего нужно было покупать маску из крокодиловой кожи, поскольку в качестве лямок для мокасин она выглядела бы лучше.