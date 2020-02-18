«Вошел в тройку крутых прожигателей жизни»: Ургант пошутил на тему пенсии своего отца

Андрей Ургант признался, что получает 17,5 тысячи рублей в качестве пенсии. Такую сумму он тратит всего за день. Сын актера поставил его в один ряд с Миком Джаггером и назвал одним из самых крутых кутил.

«Я как сын счастлив, что отец вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни — пенсионеров: Хью Хефнер, Мик Джаггер, Андрей Ургант», — пошутил телеведущий Иван Ургант в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале.

Перед этим Андрей Ургант рассказал, что каждый месяц получает 17,5 тысячи рублей пенсии. Но бывало и так, что актер не получал выплаты четыре месяца подряд. По его словам, после инцидента перед ним извинились, но причины задержки так и не объяснили.

«Я эти деньги не замечаю, потому что такую сумму я трачу в день», — заявил Ургант-старший teleprogramma.pro.

Актер уже не первый, кто раскрывает размер своей пенсии. Например, ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая получает меньше Урганта — 16 тысяч рублей. А вот знаменитая актриса Алиса Фрейндлих заявила, что получает большую пенсию, так как является блокадницей. Борис Моисеев тоже получает хорошие деньги. Каждый месяц ему выплачивают по 55 тысяч рублей.