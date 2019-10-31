Ургант отпустил шутку по поводу роспуска артистов лейбла Фадеева

Продюсер и музыкант Максим Фадеев объявил о прекращении работы своего лейбла MALFA и распустил всех артистов. Это событие не осталось вне поле зрения шоумена Ивана Урганта, который пошутил над этой новостью.

В эфире своего шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» ведущий перечислил всех артистов, у которых были контракты с Фадеевым.

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами Подробнее

«Serebro, понятно, он распустил. Ольга Серябкина распустилась сама. Но больше всего повезло Исайе, Fika и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как «Иванушки International», — прокомментировал прекращение деятельности лейбла MALFA Ургант.

Ранее Фадеев опубликовал в интернете видеообращение, в котором сообщил о том, что лейбл больше не будет работать в прежнем формате.

«Это будет маленькая компания, очень емкая, с ограниченным входом, очень дорогая, абсолютно эксклюзивная. Мы не можем предлагать большое количество артистов — одного-двух в год», — заявил Фадеев. Он добавил, что компания расторгла контракты со всеми артистами лейбла — весь контент отдали им в безвозмездное пользование.