Ургант остро пошутил о расставании Бузовой и Давы. Видео

Телеведущий Иван Ургант пошутил над расставанием Ольги Бузовой и рэпера Давы. Это произошло в его шоу «Вечерний Ургант» на YouTube.

Он поздравил ее со свадьбой на Мальдивах. Певица рассказала, что их священником был дворецкий. Ургант спросил ее, с чем связано «роковое решение» расстаться после «такого обдуманного, изящного решения, чтобы вас поженил дворецкий». Бузова ответила, что не готова обсуждать эту тему, и процитировала песню Аллы Пугачевой про «сильную женщину», которая «плачет у окна».

«Ты сильная женщина, легко это переживешь, а ему Бог судья. Так ты говоришь, когда пишешь проклятья?» — пошутил ведущий.

Также Бузова поделилась, что переживает из-за закрытия «Дома-2».

Ранее певица Ольга Бузова впервые прокомментировала разрыв с блогером Давидом Манукяном (Давой). Поделиться сердечными проблемами ей пришлось прямо на шикарной вечеринке в честь своего 35-летия.

Новогодние каникулы влюбленные провели на Мальдивах, где поженились по местным обрядам. Юридическую силу данная процедура не имеет. Однако уже в Москве 20 января, в день рождения Бузовой, пара рассталась.