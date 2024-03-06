Знаменитости 06 марта 2024, 14:51 Ургант опубликовал трогательное послание жене Телеведущий Ургант опубликовал редкие романтические фотографии с женой Кикнадзе Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Телеведущий Иван Ургант опубликовал в социальной сети Instagram* фото со своей женой Натальей Кикнадзе и оставил ей трогательное поздравление с днем рождения. На это обратило внимание издание Super.ru.

«Главное событие в моей жизни. С днем рождения, моя любовь! Ваня У. 7А класс» — подписал снимок Ургант.

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На кадре можно увидеть, как расслабленная и смеющаяся пара гуляет за руку по пляжу на фоне заката. Кроме того, к посту была прикреплена песня «Я не могу без тебя» в исполнении телеведущего под псевдонимом Гриша Ургант.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, чем сейчас занимается Ургант. По его словам, в работе у шоумена находятся несколько проектов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.