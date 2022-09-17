Ургант опроверг сообщения об отказе встать под гимн России | 360°

Знаменитости 17 сентября 2022, 19:25 Поделиться Telegram

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Viber Ургант опроверг сообщения об отказе встать под гимн России Телеведущий Иван Ургант назвал «плохим театром» сообщения про отказ встать под гимн России РИА «Новости»

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Российского телеведущего Ивана Урганта обвинили в неуважении к гимну страны и памяти погибших в Донбассе военных. Шоумен в беседе с ТАСС опроверг эти заявления.

В Telegram-каналах появились сообщения, что Ургант в сопровождении певицы Кристины Орбакайте на премьере спектакля Театра Вахтангова отказался встать для почтения памяти погибших солдат под гимн России.

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Телеведущий в свойственной ему шутливой манере прокомментировал обвинения. По его словам, несмотря на то, что весь сентябрь Ургант посвятил походам по московским театрам вместе с Орбакайте, именно театр Вахтангова он посетить не успел.

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«На этом спектакле меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк», — подчеркнул Ургант.

Ранее стало известно, что Иван Ургант и Сергей Светлаков не появятся в новой серии кинофраншизы «Елки». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на продюсера проекта Евгения Кулика, который исполнит одну из главных ролей в новой серии.

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