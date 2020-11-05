Телеведущий Иван Ургант предложил способ, который поможет выбрать президента США, если кандидаты наберут одинаковое число голосов. Для этого в Америку должен будет приехать Дмитрий Нагиев.

Свою идею Ургант озвучил в эфире программы «Вечерний Ургант», выпуск опубликовали на YouTube.

Телеведущий отметил, что за время его пятиминутной речи Трамп и Байден успели несколько раз обойти друг друга в предвыборной гонке. Ургант назвал их борьбу упорной и предложил, как решить ситуацию, если кандидаты в итоге наберут одинаковое число голосов.

«Если равное количество голосов, к кандидатам в президенты в финале приезжает Дмитрий Нагиев, и они на палках, как в „Больших гонках“, должны взбираться в гору», — пошутил телеведущий.

Он отметил, что президентом Америки в итоге станет тот, кто сможет быстрее подняться.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. Американцы проголосовали не только за новых президента и вице-президента страны, но и выбрали 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

За пост главы государства продолжают бороться Джо Байден и действующий лидер США Дональд Трамп. Во многих штатах разница между ними составляет десятые доли процента, никакой уверенности в том, кто именно победит, пока нет. Точный результат появится только после того, как подсчитают все голоса.