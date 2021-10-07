Ura.ru: умер руководитель оркестра «Камерата Сибири»

Известный музыкант, дирижер Антон Шароев скончался в больнице в Тюмени. Об этом написало Ura.ru. Сообщение об этом изданию подтвердили в окружении дирижера.

Шароеву было 92 года. Он обладал почетной грамотой президента РФ за заслуги в области культуры, являлся кавалером Ордена Дружбы. Оркестром «Камерата Сибири» он руководил с момента основания в 1998 году.

Дирижера доставили в больницу, где он умер 6 октября. Диагноз не раскрывается.